行政院副院長陳其邁今天出席「杜拜全球自駕車運輸挑戰賽-台灣iAuto團隊前進杜拜世界大會頒獎典禮」時表示，政府在自動駕駛的推動上做了許多努力，未來政府除了鬆綁法規外，更要積極輔導與協助，健全環境，促進自駕車的整體產業發展，並提升自駕車領域應用。

陳其邁說，回想過去參與學生運動，使用的是剛問世的呼叫器（BB Call），而現在香港反送中運動則透過社群網站發送訊息，是去中心化的群眾運動，足見時代變化快速，科技改變人類生活。去年12月19日蔡總統公布「無人載具科技創新實驗條例」，由行政院定今年6月1日施行。今年年底前，至少有2件無人載具沙盒案通過申請，讓自駕巴士或自駕船試運行。

陳其邁說，政府正加速腳步，希望在今年底完成5G招標，提供自駕車、智慧醫療、智慧交通及智慧工廠等高速穩定的網路，並帶動相關產業發展。

此外，陳其邁也肯定台灣iAuto團隊參加「2018-2019杜拜全球自駕運輸挑戰賽」創業組比賽，能夠順利完成各項指定道路測試，並結合國內車聯網技術，成功迎戰全球隊伍，進入前3名。感謝由台灣大學教授李綱所帶領的團隊辛苦付出，以及對台灣自駕車技術的貢獻，希望在今年10月拿下首獎，獲得更多發展和投資機會。

(中時 )