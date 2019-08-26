有民眾在臉書社團po出一段影片，指行經台61線觀音路段時，遇到惡意駕駛不斷逼車，行車過程險象環生，轄區大園警分局指出，該民眾所指遭惡意擋車一事，目前警方尚未接獲報案，經過檢視影片中自小客車行為，已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款，可處新台幣6千元以上、2萬4千元以下罰鍰。

台61線惡意逼車警方說明

警方說，將聯繫貼文之民眾提供相關佐證影片，針對自小客車違規行為製單舉發。也呼籲駕駛人行車時應遵守相關交通規則，勿惡意逼車擋車等以免造成交通意外事故。

(中時 )