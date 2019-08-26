台61線惡意逼車 警籲此舉已違法 18:062019/08/26 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 有民眾po文指在台61線遭惡意逼車。(呂筱蟬翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有民眾在臉書社團po出一段影片，指行經台61線觀音路段時，遇到惡意駕駛不斷逼車，行車過程險象環生，轄區大園警分局指出，該民眾所指遭惡意擋車一事，目前警方尚未接獲報案，經過檢視影片中自小客車行為，已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款，可處新台幣6千元以上、2萬4千元以下罰鍰。 台61線惡意逼車警方說明 警方說，將聯繫貼文之民眾提供相關佐證影片，針對自小客車違規行為製單舉發。也呼籲駕駛人行車時應遵守相關交通規則，勿惡意逼車擋車等以免造成交通意外事故。 (中時 ) #惡意 #影片 #民眾 #交通 #駕駛 也許您會感興趣 推薦閱讀 全新境界博世開創3D數位顯示器新里程碑 04:102019/08/22 證券．權證 連接WiFi恐讓數位相機遭勒索和惡意軟體攻擊 09:332019/08/22 財經 易肇事路段出動人型警察立牌站崗 歸仁警防堵交通事故有妙招 18:492019/08/22 社會 新北舒暢交通第一刀 延宕工程妨礙交通開罰不寬恕 19:432019/08/22 社會 桃園交通寧靜區見效 擴及19校 04:102019/08/23 地方新聞 民眾開車突然昏迷追撞 警察CPR全力搶救 09:382019/08/23 社會 通緝犯遇警盤查亮槍 警開槍反制1嫌自戕身亡 15:502019/08/23 社會 三民二分局交通大執法 保障用路人安全 18:212019/08/23 社會 蕭亞軒認愛小16歲男友 她曝：看見社會滿滿惡意 14:532019/08/24 娛樂 太天真！撞凹路邊車 竟用手「按摩」企圖復原 10:472019/08/25 社會 社會熱門新聞 顏清標姪子 沙鹿服務處死亡多時現屍斑 - 刑案 時速192！基平隧道上演玩命關頭 車主挨罰2萬4 - 萬象 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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