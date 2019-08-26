2019台中國際動漫博覽會8月9日在文化部文化資產園區盛大開展，即使活動期間歷經颱風，仍澆不熄廣大漫迷的熱情，18天的展期參觀人次突破9萬人，創下歷屆活動新高，博覽會26日圓滿落幕，並由新聞局專門委員王玲惠抽出摸彩活動全部獎項，包括日本東京雙人來回機票及液晶電視等大獎，一共抽出45位幸運兒。

新聞局表示，今年動漫博覽會有別於大眾對動漫展的想像，打破動漫展常見的出版社與漫畫IP的界線，並邀請國際知名設計師周育潤進行整體策展，結合AR及VR等科技體驗規劃互動式情境，讓民眾彷彿進入「貝貝生活日記」的貝貝房間及「湯瑪與朋友們」位於三丁目的生活，再與「飆速宅男」總北高中的主角們熱血競速，接著體驗「BORUTO慕留人」第七班忍術訓練的層層關卡，最終進入豐富多元的漫畫展區，完成一場新奇的冒險旅程。

新聞局說，這次展覽還規畫許多限定品項，如整個展場的尋寶地圖，讓民眾一次集滿所有展區專屬圖章；「BORUTO慕留人」展區限定的護額、闖關完成後兌換的精緻紙杯墊等；「湯瑪與朋友們」展區限定的可愛人形燒；另外還有本活動周邊相關限定紀念品，包括紙膠帶、磁鐵徽章等，都是不可錯過的收藏。展場內還規劃多處彩繪區及漫畫接力區，吸引許多民眾駐足並專注創作。

除展覽，周末活動也非常豐富，有動漫美少女團體Starry、Bonnie Bunny及Candy Star輪番上陣；香港動漫畫聯會理事長鄺志德、馬來西亞漫人堂協會會長劉少鳴及日本Sony Creative Products海外事業部總監武藤久美子帶來精采又有深度的大師講座，讓聽眾更了解動漫產業；主辦單位還邀請到「摺紙戰士」作者周顯宗、「大仙術士－李白」作者葉明軒及知名動漫聲優連思宇分享創作歷程。

新聞局強調，2019台中國際動漫博覽會圓滿落幕，感謝廣大漫迷的支持，市府會再接再厲，期許明年帶給漫迷不一樣的風貌。

(中時 )