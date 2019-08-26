▲埔里鎮牛眠里除農作受災連溫室及網式棚架等農業設施，全被掀起或錏管支架被斷折。（楊樹煌攝）

▲白鹿颱風將網式棚架的農業設施，不是被掀起就是錏管支架被折斷塌陷。（楊樹煌攝）

白鹿颱風來襲，不但造成南投縣農作物嚴重受災，連農業設施「溫室花棚也全毀了！」一向不怕水的茭白筍也被攔腰折斷，由於受災慘重，南投縣長林明溱今26日偕同立委馬文君下鄉實勘埔里鎮受災農園時，農友都叫苦不已，林縣長和馬立委都允諾農民將會力爭中央救助。

縣長林明溱說，白鹿颱風造成南投縣農業災損非常嚴重，希望農委會能夠重視，優先依照天然災害救助辦法，公告包括茭白筍、香蕉、木瓜及玫瑰花棚等農業設施為現金救助對象，讓受災農民能夠實際得到必要的幫助，早日復建，重新投入生產，以維持生計。

牛眠里長潘俊銘指出，此次白鹿颱風雨勢不大，但風勢強勁，造成茭白筍、香蕉、玉米、木瓜等作物全都受災慘重，茭白筍整片倒伏，另外則是溫室及網式棚架等農業設施，全被掀起或錏管支架被斷折，動輒數十萬元的設施毀於一夕，因重建經費無著，更讓農民心都在淌血。

立委馬文君表示，白鹿颱風農業災損的救助補助，農委會責無旁貸，尤其是南投縣許多農作先受雨災再遭風災，若仍以個別農產損壞程度評估是否納入救助對象，恐會緩不濟急也不符災農的需求，她將力爭農委會將南投縣列入區域性受災範圍，只要是區內受災的農作及農業設施都可提出申請災損救助。

(中時 )