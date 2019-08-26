多對藝人夫妻今（26）日一同上中天綜合台《小明星大跟班》節目與主持人吳宗憲、Sandy吳姍儒探討好好先生的表現，一開始每位先生都強調自己平常待另一半有多好、家中地位多卑微等等，沒想到這幾位自稱對老婆體貼入微的男藝人，卻意外被老婆出賣，控訴在家裡有許多不為人知的地雷，影片一曝光紛紛被打臉。

演藝圈著名的恩愛夫妻王中平與余皓然，則是因為家中盆栽起口角，偷拍視頻中王中平發現余皓然將其心愛的盆栽丟進垃圾桶，生氣地質問「這個很重要你知道嗎？牠不是枯了，是我修整成這樣的！」余皓然解釋，因為盆栽都長雜草、引來小飛蚊，但也無奈地說「如果要留就繼續留吧！」隨後余皓然出門辦事，錄影鏡頭繼續錄下王中平一人癱坐在家裡哀傷地自言自語，「哪天我要是不舒服，是不是就把我丟掉了？」並默默將垃圾桶裡的盆栽撿起來，感性地反應笑翻現場眾人。

名嘴彭華幹先是自信道，「結婚到現在十八年，我不但家用拿回去給她，還給她一筆薪水，」憲哥聽了驚訝說，「所以她是月薪嬌妻？」沒想到現場播出彭華幹家中偷拍視頻，只見老婆Carol開口跟彭華幹討小孩的安親班學費，彭華幹沒好氣地說，「安親班一個月一萬五，不要去了，在家自學就好了！」Carol接著說家中電費也要一萬多，彭華幹更是火氣飆升地說，「我一回來就跟我講這些東西，不是要付這個、就是付那個！」態度不佳遭到現場來賓圍剿，彭華幹才解釋說，自己講歸講，拖個一兩天就會把錢繳出來了。更多精彩內容，請鎖定今天晚上10點中天綜合台《小明星大跟班》。

2019.08.26中天綜合台CH36《小明星大跟班》預告 演藝圈好好先生竟也有不能觸碰的地雷？！

(中時電子報)