百年老團費城管弦樂團，在挺過破產危機之後，更加穩健，持續在世界上發聲。（牛耳藝術提供）

帶領百年天團費城管弦樂團挺過破產危機、現今世上當紅指揮家亞尼克．聶澤－賽金，將在10月份帶領費城管弦樂團來台，和蕭邦鋼琴大賽首獎得主趙成珍、小提琴家麗莎．巴蒂雅許維莉合作同台演出。

站在舞台上的亞尼克．聶澤－賽金，連成一氣又流暢的大動作，讓看見他背影的觀眾，仍可以感受到他的熱力，他表示，「我的指揮哲學，就是要盡己所能的表現音樂，指揮棒是一個途徑，但我認為更該透過身體傳達音樂，包括面部表情和大幅度的揮舞，傳遞我腦海中的聲音。」

現年44歲的亞尼克．聶澤－賽金，可說是年輕有為的當紅炸子雞，不只是費城管弦樂團音樂總監，同時也身兼紐約大都會歌劇院音樂總監，作為兩大樂團掌門人，他的活力滿點，表現有目共睹，曾經在一個短短的夏天樂季，跨越三大洲25座城市，指揮39場音樂會，帶領7個交響樂團，與他一起演奏50首曲目。

亞尼克．聶澤－賽金出生於加拿大，5歲開始學鋼琴，自小嶄露音樂天分，他表示，在8歲那年聽到祖賓．梅塔指揮蒙特婁交響樂團，演出柴可夫斯基的《悲愴》交響曲時，大受感動，「我永遠忘不了，當音樂結束時，祖賓．梅塔的手沉靜而安穩地停在空中的狀態，讓我愛上古典音樂。」

在那之後，亞尼克．聶澤－賽金開始播放音樂、對著空氣指揮樂團，展現他對曲目的想像力，從紀錄影片中可看見他動作流暢，像是眼前就有一個交響樂團，「有時我也會說服朋友拿著兩塊木板，假裝在拉小提琴，我就站在他們面前指揮，我10歲就立志要當指揮家。」

這回來台演出，亞尼克邀請鋼琴家趙成珍、小提琴家麗莎．巴蒂雅許維莉合作，各演一場音樂會，演出曲目包括拉赫曼尼諾夫的第一號鋼琴協奏曲、柴可夫斯基小提琴協奏曲，以及德弗札克第九號交響曲《新世界》、馬勒第五號交響曲。演出將於10月31日至11月1日，在台北國家音樂廳登場。

(中時 )