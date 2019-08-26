大陸發布限台令，禁止陸客來台自由行，並減少團客配額，交通部長林佳龍曾表示，「陸客不來，我們自己來」，建議開放東南亞免簽，以填補陸客缺口。然而今日觀光局公布最新數據，7月來台旅客中較去年同期增加13.54萬，陸客即增9.7萬人、佔增加人數71.6％，反觀政府最有信心的東南亞旅客，僅增加175人、佔0.01％。

因為陸客不來，觀光業提早陷入寒冬，寶得利旗下的駘翔旅行社因此向員工預告無薪假，業界預估，9月下旬將會有一波裁員潮，多家旅行社也可能面臨縮編。交通部長林佳龍表示，專營一條龍陸客團的旅行業者風險較高，會有此狀況是因為過度倚賴大陸市場，這次的危機正好是調整體質的好契機。

然而陸客不來，我國觀光真能全靠其他市場嗎？根據觀光局今日公布的最新數據顯示，7月來台旅客共較去年同期增加13.45萬人次，大陸增9.7萬人，佔增加人數71.6％、日本增1.64萬人，佔12％、港澳增0.71萬人，佔5.2％、韓國增0.97萬人，佔7.1％、東南亞則僅增197人，佔0.012％。

而今年1到7月來台旅客共增79.3萬人次，大陸增46.08萬人，佔增加人數58.1％、日本增9.1萬人，佔11.4％、港澳增13.2萬人，佔16.6％、韓國增5.7萬人，佔7.1％、東南亞增5.9萬人，佔7.4％。

台北城市科技大學觀光學系助理教授李奇嶽李奇嶽表示，新南向確實該做，但兩岸和平要顧好，陸客、日韓客、歐美客都應該同時兼顧，台灣應與全世界當好朋友，人能進來、貨才能出去，台灣觀光才可能真的發大財。

(中時 )