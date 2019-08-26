為何中共要在柬埔寨建立海軍基地?

美國印太司令部一位高級軍官證實，柬埔寨和中國正計畫在柬埔寨建立中國海軍基地，此舉將讓中共海軍得以進入泰國灣的沿海深水地區。雖然柬埔寨官方曾經對外否認中共將在該國建立海軍基地一事，但美軍對此言之鑿鑿，並引發美國和其亞太地區盟友的高度關切。

《美國之音》報導，美國印太司令部戰略計劃與政策副主任、陸軍準將沃威爾(Joel B. Vowell)日前再度表示，柬埔寨和中國正計劃在柬埔寨建立中國海軍基地，這個海軍基地將建在柬埔寨施亞努省的雲朗海軍基地(Ream Naval Base)，可以讓中共海軍得以進入泰國灣的沿海深水地區。

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International news report China has allegedly signed a secret agreement allowing its armed forces to use a Cambodian Airport/Navy base boosting its ability to project military power in #SouthAsia pic.twitter.com/ui83It97Yn — d-atis☠️ (@detresfa_) July 23, 2019

雲朗基地是面向泰國灣的深水港，可以直接進入南海。美國史丹福大學亞太研究中心東南亞研究主任艾默生(Donald Emmerson)說，如果中共使用雲朗基地，將會「極其危險」。

沃威爾說，「我們有信息顯示，中國將會進行一些開發，加速在雲朗建立一個海軍基地」。「這顯示，他們希望在那裏建設某些東西，從設施到碼頭到房屋，從雲朗基地持續投放海軍作戰力量」。

沃威爾準將還對中國在雲朗海軍基地以北70公里的戈公省(Koh Kong)建立一座機場和一個度假村表示擔憂。美國國防部就此在6月24日致函柬埔寨總理洪森和國防部長狄班，沒有得到回應。但雙方一直保持低層級的接觸。

柬埔寨國防部一位發言人本星期早些時候對《美國之音》說，已經在7月1日召見美國駐柬埔寨的一名武官，要求對信函做出解釋。發言人同時指出，柬埔寨憲法禁止中國大陸在當地建立海軍基地。他說，「你如果想在柬埔寨使用一個海軍基地，我說最好還是使用海南島，因為那裏離中國更近，也有通往這裏的深水港。」

(中時電子報)