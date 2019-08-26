大陸限縮旅客來台，中央政府信心滿滿要「靠自己」，交通部也建議開放東南亞免簽，以填補陸客缺口，然而據統計來看，依靠東南亞旅客根本是緩不濟急。觀光救援協會表示，陸客明顯能比東南亞旅客創造更高產值，中央卻頻因政治問題影響觀光，以國安疑慮為由恐中，做封閉式的恐嚇操作，對業者來說很不公平。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，要得到東南亞旅客的量，就得付出必要代價，如當東南亞旅客落跑時，社會治安就必定再添隱憂，因此為爭取東南亞旅客數量而開放免簽，是最下下策的推廣方式。

許高慶表示，對觀光業者而言，接待每國旅客所需付出的成本都一樣，而陸客確實來的量多、花的錢多，能創造的觀光產值遠大於東南亞旅客，然而我國政府卻頻因政治問題，影響觀光業營運，如介入民間光觀交流等，以國安疑慮為由恐中、反中，不斷做封閉式的恐嚇操作，導致兩岸關係逐漸惡化，觀光業者苦哈哈。

台北城市科技大學觀光學系助理教授李奇嶽表示，受去年九合一大選藍營大勝，今年來台陸客明顯回溫，但其實大陸每年出境人次約1億人，來台人次僅佔不到3％，然而僅僅不到3％的量，就能為我國帶來幾百億的觀光外匯，正因如此，世界各國才會積極延攬陸客。

李奇嶽指出，每個旅遊市場從開發到開花結果，都需要好幾十年的時間，大陸市場也經營逾十年，新南向市場近年才剛開發，不可能立刻開花結果，且因為去年越南旅客大脫逃，觀光局緊縮觀宏專案，才使來台越南旅客大幅降低。

李奇嶽說，我國政府企圖心應更宏大，不是每年國際旅客增加10幾萬就沾沾自喜以為政績卓著，反觀日本2012年旅客與我國一樣，均約800萬人，去年赴日旅客已超過3000萬人，是翻倍成長，不像我國去年僅達1100萬人，差距可說是越來越遠。

(中時 )