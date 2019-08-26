司法改革國是會議結束滿2年，民間監督落實司改國是會議決議聯盟發表聲明表示，雖肯定政府的部分政策，但整體而言改革腳步依舊過於緩慢，總統大選逼近政府應將人事及政策方向劇烈變動的機率納入考量，盡快調整政策方向與進度，以落實司法改革的目標。

此外，聯盟也將於10月5日在台北律師公會舉辦「司改國是會議兩周年研討會」，聯盟將邀請司改國是會議的分組召集人與委員、官方代表以及關心此議題的各界人士一同參與，研討會中將分析司法改革如何提升人民的信賴，以及拉進司法與人民的距離，並盤點重要議題的落實情形。希望透過研討會彼此交流，找出問題以落實司改決議。

另，司改國是會議雖未就參審制或陪審制作成決議，但應儘速讓國民法官走進法庭是會議的共識。然而，立法院司法及法制委員會僅去年排審相關法案，今年並未有任何動作。縱使採取參審制或陪審制仍有許多爭議，但身為民意機關的立法院應積極面對問題比弭平爭議，才能落實司改決議，符合人民期待。

(中時 )