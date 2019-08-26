電影《花椒之味》由鄭秀文、賴雅妍和李曉峰主演，分別飾演分住在香港、台北及重慶的同父異母三姊妹，一場3人研究麻辣鍋味道的戲，鄭秀文意外被滿鍋蒸氣薰到眼鏡起霧，讓她忍不住即興大喊：「看不到了！」逗得兩個妹妹放聲大笑，賴雅妍26日出席媒體試片映後時表示：「這個效果完全是現場意外發生，即興演出，但導演覺得很自然，就放到電影中，沒有剪掉。」

香港導演麥曦茵昨抵台一同宣傳該片，提到另場姊妹喝醉回憶父親的重頭戲，3人相信親人死後會化身昆蟲回到身邊，竟然對著一隻蟑螂大喊爸爸，訴盡彼此深埋心中不平的心酸。賴雅妍卻透露拍攝現場沒蟑螂，「導演很保護我們，如果有，現場可能會更失控！」麥曦茵在旁開玩笑說：「我們選好角的蟑螂其實一直都在旁邊喔！」

麥曦茵述事手法細膩，該片分別在香港、台北、重慶三地取景，她更細心安排以三地知名的隧道、河堤、索道，暗示著三姊妹各自與家人的關係。她昨表示上次來台就是為拍片，此次終於帶著作品與觀眾見面，「這是一部關於溝通、好好說話的電影，希望大家看完能有擁抱對方的勇氣。」

監製許鞍華對麥曦茵的表現讚譽有加，「這部電影我只負責在一旁搖旗吶喊，鼓勵加油再給一些意見而己，從創作上從編到導都是麥曦茵的作品，我不是想推責任，而是不想沾光啊！」不過麥曦茵表示因為許鞍華總是對她說：「妳放手做吧！」反倒讓她壓力超大。該片9月12日在台上映。

《花椒之味》正式預告

(中時 )