鳳小岳26日出席昇恆昌免稅購物網周年慶記者會，透露下個月將飛往美洲1個月拍攝公路喜劇片，被問電影細節，他表示仍不能多透露，僅說是台灣團隊，但根據他所列出的條件推測，應是《比悲傷更悲傷的故事》票房億萬導演林孝謙跟編劇搭擋呂安弦的新作《跟你老婆去旅行》。

鳳小岳去年離開台灣半年拍攝戲劇《Ai在西元前》，只能用視訊和老婆、兒子小木耳維繫感情，所以接下來離開1個月只是「小Case」，恰巧上半年工作量減少，他笑言：「做家事贖罪。」小木耳即將4歲，他表示經常放手讓孩子摸索世界，即使偶爾無法陪伴在對方身邊，他對最近的家庭生活仍頗滿意，「關係不錯！」

盡量和兒子一起做早餐、洗澡，睡覺前也會聚在一起，兒子會用童言童語說：「我最喜歡爸爸跟媽媽！」讓鳳小岳和老婆備感窩心。2人偶爾對孩子嚴肅，「吃飯時候要有規矩，很多家教學習空間都在餐桌上。」想不想再生一胎？他坦言：「看緣分，沒有做防護措施！」和老婆的共識是「順其自然」。

他表示近半年學會用網路購物，其實購物慾不強，最喜歡逛菜市場，「想要多支持在地小農。」是否會提供老婆的餐廳建議？他表示2人都很喜歡工作，但餐廳事務完全是老婆在處理，自己並未插手，頂多在家下廚當「煮夫」。

(中時 )