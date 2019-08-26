壽山動物園爆喜事，侏儒河馬「春園」產下健康寶寶，園方歡迎民眾一同命名。（柯宗緯翻攝）

壽山動物園爆喜事，侏儒河馬「春園」產下健康寶寶，園方歡迎民眾一同命名。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園爆喜事！侏儒河馬媽媽「春圓」日前順利產下健壯的公小侏儒河馬寶寶，觀光局26日表示，這也是首度成功繁殖侏儒河馬寶寶，不過小侏儒河馬仍在適應環境，尚未正式對外亮相，但邀集民眾為這位「新萌主」命名。

壽山動物園主任莊絢智透露，2017年從台北動物園南漂借殖展到壽山動物園，去年7月就將「春圓」和「秋吉」併群結婚，年初觀察到「春圓」腹部微凸及乳頭微脹，經管理團隊評估，確定有懷孕跡象，園方旋即著手待產事宜，將內舍加裝滴水設施及鋪設軟墊，讓動物安心待產，避免剛出生的小寶寶受傷。

莊絢智說，歷經園方2年努力，今年6月21日凌晨，終於成功迎來小小侏儒河馬寶寶。新生的小侏儒河馬，身體皺皺的且一臉疲憊，出生後與媽媽幾乎整天在睡覺，後來會主動尋找媽媽討奶吃。

不過，侏儒河馬寶寶目前仍在「閉關中」，暫時無法開放參觀。壽山動物園為讓民眾提前目睹「新萌主」風采，即日起可透過粉絲專頁訊息，觀察小小侏儒河馬超萌的模樣，以及與媽媽「春圓」互動。

壽山動物園也邀請大家一起為侏儒河馬寶寶投票命名，目前經園方精選出6組名字，開放入園遊客、臉書粉絲進行投票，活動8月29日至9月11日截止。另也與Taiwan Go合作推出「動物尋跡大冒險活動」將加入隱藏關卡，同時加入抓寶遊戲拿好禮活動。

(中時 )