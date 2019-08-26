高市府力推「示範觀光夜市」26日舉辦記者會正式啟動，有助於提升攤商品質、促進消費。（柯宗緯攝）

高市府力推「示範觀光夜市」，有助於提升攤商品質、促進消費。圖為凱旋青年夜市業者樂見其成。（柯宗緯攝）

高市府力推「示範觀光夜市」訂定30項指標，包括食安、作業人員衛生管理等進行評核輔導，盼提升夜市品質，吸引更多遊客消費，目前凱旋青年及六合夜市共計206家攤業者已取得「高雄示範觀光夜市標章」，業者樂觀其成，認為對生意有助益。

高雄市長韓國瑜表示，衛生局、經發局、觀光局等跨局處今年5至7月輔導夜市攤商進行30項指標評比，通過率達96％，該標章有效期為2年，期間相關局處也會定期稽查，也勉勵攤商愛惜羽毛，全力配合維持好的服務及產品品質，讓觀光客一來再來，甚至懷念高雄。

凱旋青年夜市副總劉坤松提到，這次評比過程相當嚴格，像是環保、交通、汙水處理、食安、標價等，就連攤商也要做身體檢查，確保沒有B、C肝等可能傳染性疾病，以及食材登錄追溯到上源，一切為了讓消費者吃得更有保障，同時符合夜市物美價廉形象。

六合夜市主委莊其章說，僅有少數攤商未通過，市府也會加強輔導，目標讓攤商百分百取得標章。六合夜市鄭老牌木瓜牛奶業者表示，透過評核也學習不少食安知識，至少有這個標章後，預估業績能提升1成。

衛生局長林立人指出，「高雄示範觀光夜市標章」設計融合QR Code，掃描即可透過攤商店名、販售特色餐飲、健走路線規畫及菸害防制等相關資訊。此外，高雄市立大同醫院也與兩大夜市展開健康守護計畫，為百家攤商舉辦健康檢查活動。

(中時 )