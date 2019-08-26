「新北CH3‧城市光影」影像製作學堂8月26日在土城區員林里登場，邀請講師教導社區銀髮族，使用手機製作影片，記錄生活點滴。（許哲瑗翻攝）

人手一機的時代來臨，由新北市新聞局指導、新北市公用頻道活化運用委員會及新北市議員林金結服務處、數位天空有線電視主辦的「新北CH3‧城市光影」影像製作學堂，8月26日在土城區員林里登場，邀請講師教導社區銀髮族，使用手機製作影片，不管是生活旅遊、社區大小事，都能夠用手機拍照、攝影，透過影像APP功能剪輯，把生活精彩點滴分享給友人。

主辦單位數位天空有線電視表示，這次參與的學員為平均年齡65歲的長輩，多數雖懂得用手機、懂得滑手機，卻不善於利用手機APP製作影片，73歲的陳蔡阿嬤上完課後開心的說，平常用手機拍照後，只會傳LINE分享單張照片，透過課程學習利用手機APP，將平常參與的社區大小事、生活旅遊做成影片，收穫滿滿。

陳蔡阿嬤說，這次還特別將和女兒去圓山飯店吃飯、慶祝母親節的照片，做成一支40秒的短片，完成後忍不住興奮地傳給女兒分享，讓她知道那天的慶祝活動，至今仍讓她難忘，透過社群媒體或是電視公用頻道CH3，和家人分享生活中的美好，感覺更有成就感。

此外，課程也邀請到市議員林金結服務處主任郭真好、新北市公用頻道活化委員秘書長薛宏基、數位天空有線電視總經理李寶慧、土城區員林里長蔡黃地等人共襄盛舉。

郭真好表示，聯合在地媒體舉辦社區回饋活動，教導銀髮長輩善用手機科技，對阿公阿嬤來說是一堂最實用的課程，非常感謝數位天空的用心，像是里長蔡黃地假日愛登山，愛拍路上遇到的昆蟲，過去拍照存在手機裡，這次在課堂中學會利用APP，讓綠色昆蟲照片可以被整理出來，用影像檔和大家分享他的山林生活點滴。

李寶慧表示，推廣公用頻道可以是頻道介紹，也必須是為大家設計實用的影像教學課程，讓每天拿在手上的手機，更具有應用性，為生活紀錄更多美好。

薛宏基指出，依據前幾次由其他家有線電視業者開設的課程，這次特別為學員們開了LINE群組，讓大家分享影片，但學員實在太認真，群組半夜經常傳來叮噹聲，可見大家都熬夜剪輯，迫不急待要分享成果，對影像製作充滿學習熱情。

(中時 )