三義木雕產業名聞遐邇，其中「謝炳金、謝洧銘珍藏館」珍藏許多以台灣一級木雕刻的作品。（何冠嫻攝）

苗栗過去以通霄木雕產業較為興盛，但高速公路開通後，三義木雕產業逐漸發跡，通苑地區的木雕師傅也轉往三義，造就現今豐富的木藝文化。而辭去醫療工作，返鄉接下家業的謝洧銘更重振了新一代木雕業，留下優秀木雕師傅，發揚台灣木藝文化。

三義木雕受日本殖民影響，師傅多擅長於花、鳥、龍、鳳、松、鶴等雕刻，通苑與大甲地區的師傅則因地緣與渡海來台的宗教信仰，多以漂流木雕刻王爺、媽祖等佛像為主。謝洧銘指出，當年因中山高速公路三義交流道興建後，多數沿海師傅轉往三義發展，融合山海線的木雕技術與特色，厚植木藝產業，造就苗栗三義名聞遐邇的木雕文化。

謝洧銘從小對木雕文化深感興趣，原從事醫療工作仍保有木藝熱忱因此毅然辭職返回三義，承接父親謝炳金的木藝，並在水美街開設「謝炳金、謝洧銘珍藏館」，珍藏上千件來自30多位木雕師傅以檜木、紅檜、肖楠、香杉木、牛樟、紅豆杉等台灣一級木雕刻的作品。謝洧銘表示，當年因台海危機產業沒落，多數雕刻師傅選擇退休或轉往大陸發展。但他以低價合作發揮伯樂精神，挑選合適木材與題材予師傅們一展長才，如今已培育近40多位作家，成功留住木雕人才。

(中時 )