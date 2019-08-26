後壁失智服務據點服務在地長輩，位置在後壁區菁豐里仰安堂旁會議室。(莊曜聰攝)

後壁區是台南市稻米重要產地，農村老年人口多，近年失智問題逐漸凸顯，台南市社會局近年推動長照2.0政策，在社區成立服務據點，後壁區失智服務據點在今年5月由社團法人台南市南瀛社會福利推展協會承接設立，免費提供疑似或確診失智症長輩們，透過課程及遊戲來維持健康身心的場所，目前服務10多位社區長輩。

協會理事長林哲弘說，失智服務據點是以社區為基礎，來落實社區照護，讓有需求的失智症者及家屬能就近找到資源，延緩其失能情況，同時減輕照顧者與家庭負擔，讓家庭照顧者獲得喘息機會，疑似或確診失智症長輩都是服務對象。

高齡90歲的陳阿嬤有輕微失智症，每天在家睡眠時間超過15個小時，長期足不出戶，又缺少與人互動，無論是在體能、記憶力及生活自理能力上，都呈現出很明顯的退化速度，整個人變得、沒有笑容。

經南瀛協會居家服務督導轉介，陳阿嬤到後壁區失智服務據點接受服務，據點透過促進認知、音樂、藝術創作、運動、頭腦體操等動、靜態課程，讓老人家延緩失能症狀。

陳阿嬤的兒子說，母親自從到據點後，跟著其他長輩一起跳健康操、學習藝術課程，整個人都不一樣了，改變十分明顯，今天動手製作環保帽，陳阿嬤還開心地把帽子戴在頭上大秀特秀；台南教養院長張瓊月也帶院生和長輩們一起互動。

該協會理事長林哲弘表示，該據點係今年五月才成立，很多民眾尚不知有此服務據點，期望民眾能幫忙宣導，讓更多失智症長輩們可以到據點來上課和參加活動，完全免費，地址在後壁區菁豐里仰安堂旁會議室，有需要者可洽詢據點個管師蘇文娸。

(中時 )