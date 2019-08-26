小朋友們透過闖關遊戲學習防災、防火、防溺等救命知識。（謝瓊雲攝）

小朋友們透過闖關遊戲學習防災、防火、防溺等救命知識。（謝瓊雲攝）

抓住暑假的尾巴，打火救援小英雄們上場！彰化縣消防局今年暑假辦理5梯次消防夏令營，最後一梯「炙熱火鳳凰挑戰營」26日在彰化縣原住民生活館登場，120名學童挑戰五大關卡，分組PK爭榮譽，現場high翻天。

活動以最具夏日代表的「溺水救生分秒戰」開場，邀請縣府及消防局長官組成「長官組」PK防火宣導大隊長張美育帶領的「防宣組」，在趣味競賽中體驗面對溺水者，如何冷靜保護自己同時救人，實施救溺五步驟「叫、叫、伸、拋、划」。

五大挑戰關卡包含了「神勇打火小英雄」、「地牛翻身天旋地轉」、「溺水救生分秒戰」、「火場低姿爬行賽」並結合身上著火停躺滾、「消防常識充電戰」，看著消防員快速帥氣著裝，或去精心設計的各式關卡都讓活動增添趣味和臨場感。

消防局長蕭嘉政表示，每年暑假都會舉辦消防小尖兵夏令營的活動，今年四梯次共計440個名額，場場秒殺，許多家長反映希望擴大辦理，因此特別加開第五梯次，以挑戰賽的方式，讓小朋友從緊張刺激的闖關遊戲中，學到防火、防災、防溺等救命知識，將消防的常識深植小朋友的心中。

(中時 )