▲德化國小更名伊達邵國小揭牌式，特邀國寶級邵族女祭司先行祈福祭禱灑淨儀式後再進行揭牌。（楊樹煌攝）

原魚池鄉日月潭德化國小已正式更名為伊達邵國小，26日在邵族先生媽的杵音祈福及族人見證下，舉行隆重揭牌儀式，將成為南投縣第2所部落族的人文小學，也為未來邵族文化的傳承開啟新的一頁。

坐落日月潭畔，建校已有58年的歷史的德化國小，今天舉行隆重的更名揭牌儀式，縣府祕書長洪瑞智、議員石慶龍、全文才、蕭志全、魚池鄉長劉啟帆、教育處長陸正威、原民局長史強以及近百位族人和貴賓共同揭牌。

揭牌儀式特別融入邵族傳統文化，邀請國寶級邵族女祭司祈福、舂杵音，再由伊達邵國小的學生表演邵族狩獵耕織的傳統舞蹈，象徵承先啟後，期許邵族文化永遠流傳。

縣府祕書長洪瑞智指出，伊達邵國小是全國唯一邵族人文小學，前身為德化國小，也是南投縣發展戶外教育遊學的重要基地學校。多年來，經石議員及族人努力下，在今年8月1日原住民族日，順利獲得通過變更為「伊達邵國民小學」，並於26日舉行揭牌儀式典禮。

教育處指出，邵語ita是「我們（包含式的複數第一人稱代名詞）」，thau則是「人」的意思，「伊達邵」即為「ita thau」直接音譯。由於日月村是現今邵族的最大聚居原鄉，在地小學以「伊達邵國民小學」命名，突顯村民和政府對在地原住民族群的尊重。

(中時 )