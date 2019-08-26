蘇揆颱風天跟地首長視訊，被批耍官威，蘇揆表示，他本意是希望中央隨時能給地方幫忙，相關語氣跟議題，大家可以指教。

蘇揆日前在白鹿颱風來襲時與地方首長視訊，其中跟高雄市及澎湖縣的視訊登上全國版面。蘇揆說，大家知道當颱風地震等天災來臨時，要一體來減少災害災損，所以有災害應變中心的設立，不分中央與地方，並且為了方便與地方聯絡都直接有視訊，對於當天已停班停課的六個縣市，不分藍綠一一致電，關心同時請縣市首長把對同仁的肯定及鼓勵轉達，同時藉由視訊了解各地方的情形，希望中央能及早給予幫助，這都是行之有年的「標準作業程序」。

他說，各地方首長都能藉由這樣讓大家看到大家都在崗位上，也更讓人民放心，相信這也是人民的期待，所以我們的作法只要能讓首長跟地方中央更快連繫，同時因為這樣的作法讓大家更相信並認識到自己的責任所在都是好事。

對於被批耍官威，蘇揆說，一個首長只要認真的做人民期待他做的事，對各方面各種評論我們都非常敬謹小心，並且我們有哪個地方沒有做好，確實要接受指教，如果做的事對得起國家及人民，都會一本初衷勇敢去做。

蘇貞昌並說，人民選市長，就是希望他全心全力在這個「市」，無論天災或日常，市長都應該對地方全心全力；全心全力都很難做了，還分身、分心就很糟糕，所以不同縣市首長當然可以有不同作為，「你也沒奈他何」，但相信市民心中自有評價。地方首長非常不好當，他從南當到北，因此非常清楚，所以他希望中央能隨時給地方全心全意的幫忙，前天他跟地方首長視訊也是這個心意，希望能隨時給地方幫助，相關的語氣跟議題大家可以指教。

(中時 )