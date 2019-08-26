酷航官網促銷活動限時推出8月27日到28日限時兩天促銷，只要輸入優惠代碼「GONOW」即立享超過35 個航點優惠，包含時下最夯的航點，其中飛往新加坡、韓國最低折扣六折起，其他熱門航點一律七折起，無論想到東南亞海島度假、歐洲的德國和雅典來趟知性之旅、或是到澳洲避暑，趁這一波幫自己省下荷包。

本次促銷主打新加坡航點，由於新加坡美食數也數不盡，緊鄰馬來西亞的地理位置辣椒螃蟹、肉骨茶、海南雞、叻沙、沙嗲、印度甩餅、亞坤吐司等，以及移民文化下的種族多樣性，帶來了多個亞洲鄰近國家的料理特色。而每周台北出發超過 20 班班機前往新加坡，平均每日三班，今年起高雄飛往新加坡也從原本一週四班特別增至每日一班，就趁現在以最超值的機票飛往新加坡

其他航點東京、大阪、札幌（北海道）、曼谷、新加坡、歐洲柏林、雅典及澳洲雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯等超過 35 個熱門和特色航點優惠折扣7折起，不僅讓消費者有更多的選擇，機票旅遊期間最晚可至 2020 年 3 月 28 日，趁優惠期限安排下半年度或明年初假期，把握假期，開心享樂。

(中時 )