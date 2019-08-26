印度總理莫迪(Narendra Damodardas Modi)將在9月前往俄羅斯遠東地區的海參崴(符拉迪沃斯托克)，參加第五屆東方經濟論壇和第20屆俄印雙邊峰會，俄國計畫將新世代T-14阿瑪塔(Armata)主力戰車售給印度，估計價值45億美元。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，印度有著大量的俄係戰車，其中老化的T-72佔了大多數，因此俄國希望印度可以購入T-14戰車來汰換。除T-14外，俄國也推銷同族的通用底盤所衍生的其他裝甲履帶車，印度陸軍也有相當多舊蘇聯時期的BMP步兵戰車（ICV），它們同樣需要更換。

俄國將T-14戰車視為「世界第一種4代戰車」 ，採用自動砲塔設計，以及整合型主動防護系統，還有新一代的125公釐主砲，甚至有可能提升到更大口徑。俄羅斯陸軍最初計劃在2015年至2020年期間，購入2300架T-14，以汰換老舊的T-72。然而「理想很豐滿，現實很骨感」，受限於財政力量有限，俄國最多只能在2020年購入100輛，做為初步測試。

Russia's Armata T-14 Tank Super Dangerous on the Battlefield

爭取印度訂單，似乎一直是俄國武器研發的解決之道，比如2018年10月，俄國與印度簽訂54.3億美元的合約，購買5套S-400防空飛彈系統，化解S-400資金問題。其他的武器也是如此，包括售給印度「海支點」MiG-29K 、租給印度971「阿庫拉級」(Akula )核子潛艦，還有其他更大的合約也在談判，包括購買「新支點」MiG-35中型戰鬥機，和Su-57匿蹤空優戰鬥機，前者在印度獲得許可證生產，後者的談判則在僵局中，但是印度已經投入相當多資金。

印度陸軍大約有98％的戰車都是自俄羅斯，包括大約2500輛T-72，和1000多輛更現代的T-90，爾後還計劃部署更先進的T-90MS。

據報導，鄰國巴基斯坦也有意購買T-90MS，同時也與烏克蘭交涉，採購T-84戰車，這意味著要是印度沒有更新的戰車，面對的敵手，在戰車的性能上將與自己相似，因此購入T-14，對於確保印度的持續優勢至關重要。

(中時電子報)