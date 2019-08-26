蔡英文總統今天坦承之前誇口購置外交部紐約辦事處是「記錯了」，前總統陳水扁今天表示，蔡總統總算有錯就承認了，但8月17日蔡在台中開講，還說了段非常失言的話，要台中人向林佳龍道歉，他說，林佳龍市長未能連任，該檢討的是自己，蔡英文應「收回那句話」。

蔡英文今天指出，她8月17日在台中辣台妹開講時，對紐約辦事處大樓購置一事的說法確實有誤。強調這幾天回去查了資料，「我的印象確實記錯了，要跟大家說一聲不好意思，也要謝謝大家的提醒。」

第一時間點出購置紐約辦事處與蔡英文無關的陳水扁今天表示，蔡總統透過臉書特別強調「有錯就承認、謝謝大家」，蔡總統勇於認錯道歉的政治風範應予肯定按讚。

他說，人非聖賢，誰能無過，包括阿扁總統任內也會說錯記錯進而認錯道歉。但日前府方人士還想硬拗2004年總統在擔任陸委會主委時，就有協助推動購買駐處，當年駐處的處長夏立言也找過總統，盼執政團隊給支持。但夏處長在總統說錯話後就第一個站出來提醒總統可能記錯了，購買駐紐約辦事處大樓與蔡副院長無關「如今蔡總統總算有錯就承認了！」

陳水扁表示，蔡總統提到當年出任陸委會主委後，因為隸屬國安團隊的一份子，也參與許多外交及對美事務的討論、決策。這是事實，阿扁總統任內台美國安高層對話，蔡主委是5人小組成員之一，召集人是邱義仁。

他說，也因為有4年對美交涉經驗，阿扁才想到，在她卸任主委後可以安排出任駐美代表，增加外交歷練。蔡英文以家庭因素婉謝，阿扁為了栽培蔡英文，盼她能補足國會議員的資歷，特別提名她擔任不分區立委，「阿扁是她入黨的推薦人，蔡英文也才有機會出任民進黨主席，及3次代表民進黨參選台灣總統」。

不過他說，8月17日蔡總統在台中辣台妹開講中，還說了一段非常失言的話：「台中的驕傲是綠川、台中花博，但現在這些驕傲都有點模糊」，以前林佳龍的政見「大台中一二三」，大家都琅琅上口，但是現在還有人在做嗎？蔡英文對在場的台中人說，「你們應該對某個人（林佳龍）道歉」「明年總統選舉不要選錯人。」「下次市長選舉也不要選錯人！」

陳水扁認為，民主社會裡，人民最大，人民是總統的頭家，也是城市的主人。阿扁市長連任失敗說，「對進步團隊的無情，是偉大城市的象徵」。林佳龍市長未能連任，該檢討的是自己，該道歉的也是自己，從未聽過選民要向落選的候選人道歉的，太不可思議了！「蔡總統不用道歉，但總該收回那句話吧！？」

(工商 )