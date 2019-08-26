龍華科大獲得「競速自走車」大專組第1、2名榮耀。（賴佑維翻攝）

龍華校友蔡欣翰(左)獲「古典電腦鼠走迷宮」國際組第1名、電子系陳冠維獲第3名。（賴佑維翻攝）

龍華五專部電子科鄭宇廷與高家凱，獲高中職組「古典電腦鼠走迷宮」第4名佳績。（賴佑維翻攝）

教育部主辦、龍華科技大學承辦的2019第15屆「單晶片電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」，龍華科大工程學院智慧機器人專班、電子系學生及校友，在多個項目奪下1、2、3名，表現相當亮眼。

校方指出，智慧機器人專班、電子系學生及校友於「古典電腦鼠走迷宮」以及「競速自走車」二項比賽大專組的第1、2名，還分別取得「古典電腦鼠走迷宮」國際組第1、第3名，以及「競速自走車」國際組第3名。五專部電子科2年級同學首度參加「古典電腦鼠走迷宮」高中職組比賽，也獲得第4名成績。

此次賽事有全台高中職與技專校院計16所、86支隊伍參加，以及來自日本、印尼與越南等國際選手參賽，賽前選手也彼此觀摩，互相激勵求進步。

龍華科大校長葛自祥說，本項競賽邁入第15屆，是最能體現技職體系「務實致用」精神的賽事。參賽者必須運用所學專業基礎，實際動手製作比賽所需的智慧輪型機器人，將「學」、「用」緊密結合。

(中時 )