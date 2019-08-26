白鹿颱風造成農業損失浮現，截至今（26）日下午5時，總計造成8790萬元損失，受損作物中以香蕉損失3816萬元最嚴重，其次為釋迦（番荔枝）、檸檬、木瓜等；各縣市受損情形，則以台東縣損失5407萬元最多，佔62％，其次才是屏東縣、高雄市及花蓮縣等。

農委會統計，白鹿颱風共造成農業產物及民間設施損失達8790萬元，其中包括農產損失8368萬元、畜產損失1.7萬元及民間設施損失420萬元。

農產損失部分，農作物被害面積達1591公頃，損害程度18％，換算無收穫面積285公頃，其中，前五大受損作物，以香蕉損失3816萬元最嚴重，釋迦損失2156萬元次之，再其次為檸檬損失628萬元、木瓜520萬元及薑188萬元。受損畜禽則主要為鴨420隻，損失1.7萬元。

民間設施損失部分，則包括花蓮縣農田流失0.04公頃，損失4.0萬元，以及屏東縣、花蓮縣及高雄市網布破損，損失416萬元。

各縣市受損情形則以台東縣損失5407萬元（62％）最多，屏東縣損失2353萬元（27％）次之，高雄市損失523萬元（6％）、花蓮縣損失444萬元（5％）再次之。

農委會已公告台東縣為辦理香蕉農業天然災害現金救助及低利貸款地區、品項，救助額度每公頃7.5萬元，即日起至9月4日止受理申請，例假日亦照常受理。

(中時 )