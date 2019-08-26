「固若金湯」雄鎮海門，是戍守前線老兵的共同信念。（李金生攝）

今年活動特別加入尋找「海防據點」單元，希望老兵們重回海防據點憶當年、話當年。（李金生攝）

10月1日至12月31日活動期間，每人贈送有專屬隊徽的老兵紀念酒1份。（縣府提供）

今年老兵紀念酒的酒盒以「金門之光 重返榮耀」、「感謝您 付出青春 戍守金門」為主題，特別邀請「金門草綠服記憶」繪本作者、也是金門老兵王繼世設計。（縣府提供）

金門遍布反登陸「軌條砦」的海岸，是老兵的共同記憶。（李金生攝）

海防第一線的碉堡，有老兵們患難與共的袍澤深情。（李金生攝）

今年是金門「古寧頭戰役」70周年紀念，縣府觀光處發出新召集令，邀請昔日戍守兩岸第一線，走過烽火的老兵揪團重返英雄島，在曾經患難與共的碉堡、坑道，再揮灑枕戈待旦的軍人魂，重溫親愛精誠的往日情懷。10月1日至12月31日活動期間，每人贈送有專屬隊徽的老兵紀念酒1份。

縣府觀光處指出，今年老兵紀念酒的酒盒以「金門之光 重返榮耀」、「感謝您 付出青春 戍守金門」為主題，特別邀請「金門草綠服記憶」繪本作者、也是金門老兵王繼世，以金門老兵共同經歷的戰地情景，結合金門島各師的隊徽做為為設計發想，呈現十分金門的情調。

王繼世說，遍布全島的木麻黃樹和草綠色軍服，是綠色金門最深植人心，洋溢戰地氣氛的共同記憶，他以全島第一高峰太武山頂哨守搭配設計，期待表現一種專屬、獨具的島嶼印象。

參與協助定案的老兵志工也表示，「相當有紀念價值，雖然今年回來過金門，但會因此再回來一次!」，甚至有人已經想要將酒盒裱框成紀念狀，預期會掀起老兵收藏熱潮。

觀光處長丁健剛也指出，在金門度過青春歲月的老兵，很多人帶著親友回來旅遊，今年度活動詢問度也持續增加中，縣府近期內將召開說明會，攜手各單位提供最好的接待。

縣府規畫構想，今年「老兵召集令」活動期間自10月1日起至12月31日止，因定位為「淡季」旅遊推廣，故受理領酒期間不包含周日及國慶連假（10月10日-13日）。參與對象是曾經在金門服役且現在非在金服役的陸、海、空3軍老兵。

觀光處表示，今年活動特別加入尋找「海防據點」單元，希望老兵們重回海防據點憶當年、話當年。同時，該處更準備專屬部隊隊徽貼，連同紀念酒品一起送給老兵，預計提供6千份。相關活動資訊將於〈金門觀光旅遊網〉公告。洽詢電話：082-324194。

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(中時 )