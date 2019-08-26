暑假將結束，長期關注兒少公益事務的「藍爸爸」藍正雄，26日邀請兒少安置機構128名孩童觀賞電影「獅子王」，中午到林酒店舉辦餐敘，市府社會局長李允傑出席，感謝藍正雄熱心公益，歡迎更多善心人士投入公益服務，也希望民眾多關心身邊周遭兒童及少年，成為守護孩子的天使。

藍正雄與市府合作舉辦兒少關懷活動，今年邁入第8年，今日共有128位小朋友參與，由社會局協助安排到台中TIGER CITY威秀影城觀賞「獅子王」，以寓教於樂的方式，讓孩童思考面臨挫折如何承擔，為感謝李局長及藍爸爸的支持及照顧，兒少們親自製作卡片、禮物表達感謝之意。

李允傑表示，截至今年7月止，台中市保護安置兒少共389人，其中機構安置233人、寄養家庭安置128人、親屬安置28人，市府依據兒少個別需求提供個別化服務，包含生活扶助、就學服務、醫療健保服務、心理諮商、早期療育服務、少年自立服務等，也希望民眾多關心身邊周遭兒童及少年。

李允傑指出，機構安置兒少中，有一位少女從小學五年級開始接受安置，目前就讀於公立高職幼保科，除了課業上認真學習外，經常利用課餘時間參加學校管樂社學習長笛，她感謝市府在安置期間的協助，希望未來考取心理系，幫助更多與自己有相同經歷的兒少。

(中時 )