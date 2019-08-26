埤頭鄉稻香鐵道自行車節活動連續舉辦7年，今年除了有特色風味餐，還有高雄市桃源區特色美食，和在地小農農特產展售會。（謝瓊雲攝）

上午的宣傳記者會上社區媽媽們帶來熱情舞蹈。（謝瓊雲攝）

連續七年由埤頭鄉公所舉辦的埤頭稻香鐵路自行車節活動，10月19日周六將在台糖舊鐵道綠色廊道登場。埤頭鄉長杜懿彩26日表示，歡迎全國各地民眾到公所官網或活動FB粉專報名，來趟秋季小旅行。

杜懿彩指出，感謝縣府對活動大力支持，讓活動越來越有特色，每年1千個名額都很快額滿，今年除了沿途補給站有熱情加油團、特色社區風味餐，更安排小農展售農特產品，歡迎大家一起來埤頭欣賞金黃稻穗的田園風光。

代表王惠美出席活動的彰化縣副縣長洪榮章說，埤頭是彰化縣稻米之鄉，加上有特色的台糖鐵道綠廊，形成縣內完整的自行車路網；縣府向中央爭取補助規畫成遊憩好去處，已成為全台愛好自行車活動者每年期待的盛事。

活動全程約18公里，騎乘路線從埤頭豐崙國小旁的運動休閒公園為起點，經台糖舊鐵道綠色廊道、東螺溪自行車道，再回到原點，報名至9月6日截止，民眾可到公所現場報名或透過網路報名。除了有在地農特產、和高雄市姊妹鄉鎮桃源區公所帶來特色美食展售，還有適合親子的帶動唱跳與哈利小丑魔術秀等。

(中時 )