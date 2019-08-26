高市衛生局人員到該校進行疫調。（柯宗緯翻攝）

馬禮遜美國學校高雄分校疑似爆發腸道傳染病群聚事件，21日起有36名學生出現發燒、嘔吐等症狀，23日緊急停課一天。高市衛生局追查發現，研判是按壓式飲水機惹的禍，因國情不同直接以口飲水，疑為共通感染源，但詳細原因將待檢驗報告出爐才能確定。至於，第一時間校方未通報，市府已請教育局加強與外僑學校溝通，須遵守《傳染病防治法》相關規範。

衛生局指出，上周接獲民眾投訴該校有疑似腸道傳染病群聚事件，立即展開疫情調查，全校共計288人，有70多名學生在8月22日請假，事後釐清發病學生約36人，出現發燒、嘔吐、腹瀉、肌肉痠痛等症狀其中1名國小1年級更嚴重腹瀉住院，侵襲率為12.5％，發病學生分布從幼兒園至高中。

這波腸胃道群聚感染，一度傳出是食物中度，但衛生局實地疫情調查後排除，並發現因國情不同，全校學生慣用按壓式以口飲水方式，疑似為共通感染源頭，小朋友可能喝水時候太靠近，使得分泌物、唾液等接觸感染，目前從採集8人糞便檢體及水源送檢驗。

為釐清疫情，衛生局也要求校方暫停混班、跑班及社團等共同活動，注意學生用水安全，暫停使用校內飲水機，並提供學生瓶裝水，加強環境清消工作，每日以1000ppm濃度漂白水清潔教室、門把、扶手、教具、廁所等經常接觸物體表面及公共空間，並製作紀錄備查。

針對該校是否涉及隱匿疫情而需開罰？衛生局指出，目前沒有開罰問題，因美國學校不理解傳染病防治相關規範，這個漏洞之後會跟教育局轄內外僑學校進行必要溝通，要求學校遵照相關規定防疫。

(中時 )