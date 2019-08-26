大甲鎮瀾宮董事長顏清標的侄子顏子禎（28歲），26日被他哥哥發現在沙鹿區正義路1號，顏寬恒及顏莉敏服務處樓上上吊身亡；救護人員趕到時發現，顏男身上已經出現屍斑，明顯死亡多時。全案警方已報檢察官驗屍，顏子禎為何會尋短？警方將從手機及電腦找答案。

地方人士說，顏清標共有四個弟弟，大弟顏清通、二弟顏清金、三弟顏清山，四弟於20年前因車禍意外去世，留下2名兒子；顏清標以長兄身份擔負起照顧四弟家庭的兒子責任。子禎退伍後，就從潭子區搬到沙鹿區同住，阿公顏懷對他疼愛有加，暱稱他為「小皮皮」。

顏子禎是顏清標兒子立委顏寬恒、女兒台中市副議長顏莉敏的堂弟，顏寬恆、顏莉敏26日發表聯合發聲明說，關於顏清標董事長侄子輕生事件，所有親朋好友聽聞消息都感到十分震驚與悲慟，因他生前在市議會擔任駐衛警工作正常，也沒有異狀。

兩周前顏子禎還帶女朋友、媽媽一起去墾丁度假，是不是感情的困擾不得而知？只有打開手機及電腦才知道真相為何？「小皮皮」個性內向、不愛說話，碰到事情不會向朋友透露，到底是何因素？疼愛他的親友長輩到目前都無法接受為何會發生這種事。

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