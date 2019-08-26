習近平召開中央財經委會議 強調區域經濟布局 19:312019/08/26 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新華社報導，大陸國家主席習近平26日下午主持召開中央財經委員會第五次會議，研究推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟布局問題、提升產業基礎能力和產業鏈水平問題。 習近平在會上講話強調，要根據各地區的條件，走合理分工、優化發展的路子，落實主體功能區戰略，完善空間治理，形成優勢互補、高質量發展的區域經濟布局。要充分發揮集中力量辦大事的制度優勢和超大規模的市場優勢，打好產業基礎高級化、產業鏈現代化的攻堅戰。 (工商 ) #優勢 #習近平 #區域 #經濟 #質量 也許您會感興趣 推薦閱讀 習近平挺職業教育 類股齊揚 04:102019/08/22 全球財經 習近平考察 激勵足球類股走強 04:102019/08/23 全球財經 川普改口 稱習近平為敵人 04:092019/08/25 財經要聞 不再是朋友 習川關係急凍 04:102019/08/25 兩岸要聞 不演了！川普稱習近平「敵人」原因曝光 04:262019/08/25 國際 救援香港經濟 外銀：只剩唯一一招 18:512019/08/25 財經 習近平營造抗美主場優勢 04:102019/08/26 時論廣場 《國際經濟》迎經濟逆風，南韓財長：明年將擴大財政寬鬆 14:322019/08/26 財經 川普讚美習近平 稱美中可望達成貿易協議 17:112019/08/26 國際 關稅人會怕？陸釋善意美跟進 美股期漲逾200點 17:302019/08/26 財經 兩岸熱門新聞 回應美加徵關稅 陸外交部：中方不吃威脅恫嚇這一套 - 兩岸 解放軍戰機換心 備練十一閱兵 - 日報 外媒：會說中文的求職者在荷蘭更吃香 - 兩岸 - 旺報 陸不犧牲香港 不饒幕後黑手 - 焦點新聞 - 旺報 習近平召開中央財經委會議 強調區域經濟布局 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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