高雄市長韓國瑜以行動支持籃球運動、支持國片，26日晚上7時，率隊到夢時代喜滿客影城觀賞以HBL高中籃球聯賽為背景的電影《下半場》，高巿府動發展局也邀請籃球界綽號「姥姥」的知名教練劉錦池共襄盛舉。

韓國瑜表示，《下半場》是熱心人士推薦來看，很開心跟喜歡籃球運動的觀眾一起觀影，尤其片中對於HBL比賽的真實場地、賽事情境都有相當考究，除了支持國片、支持運動，也是激勵年輕球員們能學習場上精神，反敗為勝。

運發局邀請高雄市體育會、籃球委員會、鳳甲國中、中山工商等在地國、高中籃球隊一同進場，籃球界綽號「姥姥」的劉錦池教練也受邀共襄盛舉，劉姥姥在學生籃球執教鞭40年，名聲響亮，也是台灣籃壇的知名人物。

他曾帶領高市七賢國中女籃隊多次稱霸全國，更在三民家商期間打造田壘、吳永仁、周士淵等人為主體的「三民5虎」，締造HBL史上最短成軍、最年輕球隊登上王座的紀錄，同時也進一步催生現在高雄籃壇的一三七連線。

(中時 )