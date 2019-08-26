張緒中與中華電信工會高雄分會的會員之爭，高院更二審維持一審判決，認定分會以張緒中欠繳會費不符參資格，逕行公告另名候選人當選有違誠信原則，判決分會須發給張緒中理事長當選證明書。可上訴。

(中時 )

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