高院認證 中華電信工會應發張緒中當選證明書 19:332019/08/26 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 張緒中與中華電信工會高雄分會的會員之爭，高院更二審維持一審判決，認定分會以張緒中欠繳會費不符參資格，逕行公告另名候選人當選有違誠信原則，判決分會須發給張緒中理事長當選證明書。可上訴。 (中時 ) #張緒中 #當選 #分會 #證明書 #中華 也許您會感興趣 推薦閱讀 賴良洲暫保宜縣議員資格 04:102019/08/22 地方新聞 若韓國瑜明年當選 張善政：會處理核廢料 13:462019/08/22 政治 中華郵政添印欠資郵票 04:102019/08/23 產業特刊 紀念823 蔡英文：台澎金馬是生命共同體 10:282019/08/23 政治 《通信網路》中華電5G加速器，讓創新團隊進軍世界盃 12:162019/08/23 財經 兩岸史話－段祺瑞：廢除法統等於自掘墳墓 04:092019/08/25 兩岸藝文 澳門特首唯一候選人賀一誠 獲392票當選 11:452019/08/25 兩岸 韓國瑜臉書PO學士學位證明書 18:472019/08/25 政治 賀一誠 當選澳門第五任特首 04:102019/08/26 財經要聞 黑函零容忍 韓PO東吳學士證明書 04:102019/08/26 政治要聞 社會熱門新聞 顏清標姪子 沙鹿服務處死亡多時現屍斑 - 社會 時速192！基平隧道上演玩命關頭 車主挨罰2萬4 - 社會 顏清標姪子 沙鹿服務處死亡多時現屍斑 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 摩鐵大亂鬥後…男大生中「大三元」還「分享」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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