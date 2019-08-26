【聲林之王2】EP1預告 瓦干達黑豹Ｘ獵鷹來襲 聲林復仇者上線！

全球華人選秀節目《聲林之王2》收視告捷！中天綜合台開播收視率20-44歲以上平均達0.72，尼爾森收視排名全台第8名，其中20-44歲女性收視高點達1.44，落在「鳥人」吱吱登台，演唱愛黛兒（Adele） 的歌曲《Chasing Pavements》，4歲以上平均收視及20-49歲收視也有不錯成績，分別為0.67及0.69，收視成績亮眼，ETtoday開播則創十萬網友在線觀看，並衝破百萬點閱的收視佳績。

《聲林之王2》飛行導師陣容強大，26日錄影特別邀請到華語地區天后級歌手—李玟（CoCo）擔任飛行導師，導師李玟（CoCo）是第一位站上奧斯卡舞台華人歌手，2016年參戰湖南衛視《我是歌手》第4季勇奪冠軍，在選秀節目評審裏，她經驗豐富，包含《中國好聲音》韓國錄製的《星動亞洲》，都有CoCo為每位選手指導的豐沛經歷。她更用自身經驗告訴選手們更好的表演方向，此次參與《聲林之王2》擔任飛行導師，她透露自己十分期待每位選手們驚豔演出。

《聲林之王2》每週六晚間8點中天綜合台播出，每週五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出。

(中時電子報)