現任總統府秘書長陳菊在高雄市執政長達十二年，去年高雄市政府出現政黨輪換，陳菊任內各項施政漸遭公開及批判。其中，路平、下水道工程品質最先為人詬病，近日高雄市議員李雅靜再爆鳳山體育園區跑道「又」隆起了。據了解，鳳山體育園區工程，陳菊市府團隊花了5億元興建，但在去年運動跑道已出現殘破狀況，而今幾輪大雨下，跑道「又」隆起了。昔日民進黨誇口「綠色執政品質保證」，已淪為被陳菊一再打臉窘態。

高雄市議員李雅靜在臉書指出，服務處接獲民眾反應，鳳山體育園區跑道「又」隆起了。她邀集運動發展局科長等相關人員前往現場會勘，運動發展局當埸答覆，等天氣一放晴就馬上進行修補，展現出明快的行動效率。

李雅靜表示，她早在去年就曾開直播與大家線上討論，咱們陳菊市府團隊花了5億的鳳山體育園區，到底變成怎樣了？當時，她特別點出運動跑道的殘破狀況，不僅用來比賽的場域不見了，過份的是體育館內還是維持一樣爛的音響，甚至整個園區的停車位規畫還嚴重不足…。

李雅靜強調，去年底換黨換人執政後，鳳山人的心聲真的有被市府重視了。不僅她所提案酌鳳山體育園區興建地下停車場逐步落實，高雄的路平專案也一一推動。因此，她呼籲，綠營人士與其用力抹黑韓市長，不如大家一起努力、共創鳳山建設發展新境界！

網友亦留言表示：「豆腐渣的工程，就要查清楚，之前誰下令施工那個單位承辦之後誰來驗收，必需清查到底，責任要釐清，這是對工作的基本要求與態度」，凸顯民眾對除弊求治的急迫需求。

(中時電子報)