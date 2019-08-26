快樂的定義或許很抽象，但有人試圖用科學解答。著作登上《紐約時報》暢銷榜的作家帕爾默（Alex Palmer）歸納出快樂的祕訣，「不要太早退休」和「享受變老」都在其中。

帕爾默耗費超過2年的時間，閱讀數百份學術文獻，並訪問心理學家、社會學家，以及其他研究「幸福」這個主題的學者，希望能解答，人究竟為了什麼而快樂。

帕爾默發現，快樂絕不是簡單的概念，它涉及大範圍的情緒、感官等影響因素，且每個因素都各有利弊。但如果要將快樂實踐在生活中，還是有許多小祕訣，他認為至少做到以下這5件事，快樂就離你不遠：

1. 別提早退休

早早退休似乎是很多人的夢想，帕爾默卻在多份研究中發現，提早退休的員工，比在職場奮戰到65歲才下崗的人，來得不快樂。

也有研究解讀退休與記憶的關聯，找來美國、英國，以及歐洲11國家的受試者進行記憶力測驗，發現愈早退休，認知能力下滑得愈多。

參與研究的學者威利斯（Robert J. Willis）曾表示，儘管不是所有工作都有益於心智，但因為上班必須每天早起、與人交往，並展現積極及使人信任的態度，這些都可能帶來正面影響。

2. 享受變老

忘了所謂的「中年危機」吧！事實上，「變老」反而是幸福的關鍵。

加拿大亞伯達大學（University of Alberta）的一份長期研究，記錄受試者從18到43歲，25年間的幸福指數變化。結果發現隨著年齡漸長，受試者感到愈開心。

紐約大學史登商學院教授蓋洛威（Scott Galloway）也表示，曾有研究發現，30歲左右有來自工作、家庭的多重壓力夾擊，反而到了40歲末、50歲初，如果你有良好的教育、工作，這時候剛好能收獲過去累積的成果，加上認知人生苦短，反而愈珍惜每一天，過得愈來愈快樂。

所以你大可以停止杞人憂天，5年、10年後回頭看，很有可能發現自己活得更加自在開心。

3. 有目標地抱怨

怨天尤人絕不是好主意，但情緒必須有宣洩的出口，如果真的要抱怨，請朝著「解決問題」的方向前進。

研究發現，有目的性地提出抱怨、嘗試要修正問題的人，多半比較快樂。下次要開口抱怨前，記得先冷靜幾分鐘，想好具建設性的建言再說出口，遠比單純的叨念或埋怨，來得有意義。

律師工作壓力大，被列入相對不快樂的一群。（圖片來源：pixabay）

4. 別當律師

這聽起來像是律師界自嘲的笑話，但早在1990年就曾有研究顯示，律師有憂鬱症的可能性，是非律師的3.6倍。

2016年另一份由美國律師協會（American Bar Association）發起的研究則發現，律師有酗酒問題或酒精使用疾患（Alcohol Use Disorder）的比例，高於非律師族群。這可能和工作的高度競爭、高壓有關。

5. 別買房，請租屋

租房或買房一直都有兩派說法，這當然和經濟能力、工作性質、家庭需求等都有關。如果你還下不定決心，可以參考2017年《每日電訊報（The Daily Telegraph）》的調查，透過5,800名受訪者的回覆，發現租下獨戶住宅的人，是壓力最小的一群。

雖然調查也發現，租屋的人最終會花比較多錢在住處上，但買房的人將金錢列為最大憂慮，租屋一族也較能維持工作和生活的平衡，在家較能放鬆。

英國民情與生活環境當然與台灣不同，但一樣有購屋的稅金與修繕等花費，想要為自己減壓，可以在租屋與購屋間好好斟酌。

(中時電子報)