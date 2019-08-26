白鹿颱風過境，大量降雨使得山區部分地區排水不堪負荷，崩落土石夾帶大量樹木沖入河床中，許多漂流木因此滯留在下游河床當中，但仍屬於國家管轄財產。花蓮縣林管處巡山員於25日協同員警冒雨出動，立即查獲2起竊取珍貴林木案件。

林管處萬榮工作站巡山員會同保7總隊第9大隊在25日上午，趁著颱風漸漸遠走，冒著雨勢出動勘災時，發現1名民眾使用鏟土機於萬里溪橋下盜取漂流林木，經過蒐證後，於下午2時50分許通知涉嫌人到場，隨後起出竊嫌囤積藏匿的17支林木，在巡山員初步檢視後，共有紅檜、扁柏、松木、杉木等林木，共計體積約3立方公尺，竊嫌也因違反森林法與竊盜罪，遭到花蓮地檢署偵辦。

此外林管處南華巡山人員也協保7第9大隊員與銅門派出所警員，於25日沿木瓜溪盤查，午間１時許發現有民眾在銅門大橋上游200公尺處，以鏈鋸切割漂流木，在蒐證後隨即於下午3時40分逮獲竊嫌，嫌犯也因盜取0.5立方公尺紅檜木遭到移送偵辦。

第9大隊表示，滯留河床漂流木，雖以脫離林務局管轄，但河床仍為國家管轄範圍，依照森林法規範，漂流木須由土地管理機關於颱風過後一個月內註記、清運工作完成後，再由地方政府公告開放撿拾區域，撿拾以徒手為主，不得使用機具。

詳細開放時間可自縣政府公告中查詢，林管處也呼籲民眾，切勿自行搬運及撿拾漂流木，若有關漂流木問題可致電到林管處作業課詢問。第9大隊也呼籲民眾，切莫心存僥倖，森林保護與生態保育為國家經濟與環境施政方針之一，林政機關與警方必定嚴正執法，確保森林永續留存。

據

(中時 )