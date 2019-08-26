花蓮縣玉里鎮玉東國中木工班邁入第11屆，今年以「美麗的家」為起源，15位9年級學生，花了一整個學年的時間，用自己的雙手，分工合作完成一個家庭所需要的傢俱，其中包含書櫃、檯燈、桌椅與屏風等多件大小不一的木工作品，於6月底在華山藝文特區完成了為期9天的師生畢業聯展。

曾經在「國際技能競賽」奪得木工金牌的王嘉納，是玉東國中木工班的指導老師，由於花蓮偏鄉地區資源缺乏，當初成立木工班時沒錢沒人，每年找經費找募款，有多少錢就買多少機器，篳路藍縷一路走過12年，至今《玉東阿美木雕工作室》已經擁有30至40台各式圓鋸機、平鉋機、車床等機器，也培養出不少木雕設計師。

玉東國中木工班學生製作的傢俱上面，結合傳統文化的葉子圖騰佔有相當的比重，耐心不夠的女學生常常刻葉子刻到哭。（季志翔攝）

花蓮縣玉里鎮玉東國中木工班已經邁入了第11屆，今年6月底在華山藝文特區舉辦為期9天的師生畢業聯展，參展作品以「美麗的家」為起源，由15位9年級學生以一整個學年的時間，用自己的雙手，分工合作完成一個家庭所需要的傢俱，其中包含書櫃、檯燈、桌椅與屏風等多件大小不一的木工作品。（季志翔攝）

木工班的前身是做木雕，王嘉納當年來到玉東國中時，發現這裡的學生特別喜歡動手做，所以也規劃買了機械設備，以花費最低的木雕搭配木工製作且戰且走，讓偏鄉的學生可以用雙手得到成就感；幾年下來，隨著學生們傑出的表現，不但在花蓮辦了木雕展覽，也遇到了貴人相助願意投注資源，近幾年，更開始固定在華山藝文特區舉辦畢業成果展，藉此鼓勵學生更重視他們的手藝，培養出自信心，希望每年創作的成品，能讓民眾感到學生們的水準持續在進步。

雖然學生們在工藝技術逐漸成熟，但在畢業之後仍得面對會考成績的無情阻礙，近兩年，能順利進入木工相關科系的畢業生並不多，因此王嘉納也儘可能地希望加大學校教育的彈性，導引學生有效率的學習；不管是高中職增設相關科系，或是學生們自己去努力創造機會，總之，不能讓學習中斷，畢竟偏鄉的學生，教育資源與都市相比，不但有著天高地遠的落差，加上玉東國中有90%都是原住民，不少學生家長遠在外地打工，甚至是不知去向，更形成很多隔代教養、經濟狀況清苦的弱勢家庭；女同學從小就被告知的未來去向就是唸護校，當然也不可能選擇她們喜歡的科系就讀，所以王嘉納希望未來籌組一個希望工場，讓學生能銜接上木工技能後，直接在偏鄉就業不用遠赴外地打工，從學校擴及到家庭，讓後山兒女能有一個完整健全的家庭。

今年畢業的鍾美貞，雖然他的木雕手藝在展覽中獲得好評，不過由於家庭經濟困難，她未來是選擇就讀護校以早點就業 。（季志翔攝）

陳芷婷仔細的為木板鑽孔，她的父母分屬阿美族與排灣族，她遺傳到阿美族母系社會的特質，心思細膩具有領導的能力。（季志翔攝）

從遙遠的花蓮玉里，來到500多公里外的台北華山辦木工展，王嘉納觀察到在參觀民眾讚不絕口的同時，站在傢俱旁邊學生的臉上，閃亮著自信的眼神，因為來自資源不足的偏鄉，這份距離感，不經意地會在身上產生自卑感；但如今他們卻發現這一切有辦法靠著自己的雙手改變；一整個學年的努力可以在華山實現夢想，負責木雕的鍾美貞就表示這傢俱作品就代表了她自己，希望有人懂得欣賞，如果能順利義賣出去，就是一種肯定的感覺，而這鼓勵也是這群後山來的孩子最需要的。

潘紹晨（左）負責相當消耗體力的車床，9年級一整個學年他都在工廠製作配件，是玉東國中第11屆木工班裡面最優秀的學生。（季志翔攝）

東國中木工班的學生將參展的作品打包準備送去展覽，在紙箱上寫上了他們的期待。（季志翔攝）

(中時電子報)