竹南后厝龍鳳宮日前贈送中元普渡物資10份及100斤白米，給予苗栗縣榮民服務處，作為探視弱勢年長或獨居退除役官兵及眷屬使用，榮服處長徐偉光肯定龍鳳宮大愛與熱心社會公益，特別親往致贈感謝狀與收據，表達感恩的心。

龍鳳宮長期熱心公益與慈善事業不遺餘力，並連續多年協助苗栗縣榮服處，處長徐偉光特地於26日上午親自前往龍鳳宮致贈感謝狀，肯定龍鳳宮長久以來秉持媽祖照護鄉民的精神，關懷弱勢、散播愛心，並將實質的資源挹注到榮服處。

龍鳳宮主委陳超明表示，委員會秉持媽祖慈悲護佑的精神，每年都會提供一定比利的香油錢興辦公益事業，並在冬令期間，發放白米或相關民生物資給予低收入戶和清寒貧困者，龍鳳宮將持續扮演政府伙伴的角色，共同攜手投入社會公益工作，發揮服務社會的功能。陳超明主委強調，尤其對於曾經保衛國家犧牲奉獻的弱勢榮民及眷屬，更將抱持感恩的心全力投入關懷與協助。

徐偉光表示，榮服處平日與地方慈善團體保持良好的互動，收到的愛心物資均會即時轉送給服務區內弱勢退除役官兵及眷屬，榮服處將持續連結各界社會資源，以照顧關懷轄區內的榮民眷，更歡迎社會各方團體與個人能一同加入關懷照顧榮民眷的行列。

(中時 )