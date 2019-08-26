荷蘭越來越多的雇主們想要招聘會說中文的員工。在經歷一次劇烈下滑以後，過去的一年裡荷蘭對會說中文的員工需求量又再次上升。

據外媒報導，招聘網站Indeed基於自己的資料所生成的報告顯示，過去的12個月裡，招聘網站Indeed對於會說中文的人才需求增長近68％，雖然此類需求在前兩年中曾出現過下降的情況(分別減少了21％和66％)。同時，雇主對能夠說日語的人才需求增長28％，對能夠說荷蘭語的人才需求增長24％。招聘網站上需要會說中文的職位大部分都是銷售和客服。中國旅遊業的發展在其中扮演著很重要的角色。

需要會說中文的員工的前十大企業包括Booking.com，耐克，ICT集團和梅賽德斯賓士等。手錶製造商Swatch Group在該名單上位列榜首，該企業在荷蘭有一整個銷售團隊。

招聘網站Indeed認為，對會說中文的員工需求量的增加，跟投資和貿易代表團也有關係。招聘網站Indeed的荷比盧地區主席Sander Poos說。「中國對荷蘭的投資在全歐洲位居第三，最近兩國之間的經濟聯繫也在貿易代表團訪問期間進一步加深。這些情況也都反映在了資料上。」

(旺報 )