2019年「Lifes Good with HOPE 希望。傳愛」,希望起飛公益活動,邀請知名女演員孟耿如擔任「希望導師」,一同鼓勵偏鄉孩童。台灣LG指出,自2008年起投入偏鄉關懷,11年來透過物資援助、與公益基金會合作,拓展社會影響力,近年更以「Lifes Good with HOPE 希望。傳愛」為主軸,長期攜手大學生進入偏鄉,啟發孩童才藝潛能。2019年「Lifes Good with HOPE 希望。傳愛」—希望起飛活動,邀請熱衷公益的知名演員孟耿如擔任「希望導師」,一同鼓勵偏鄉孩童。

台灣LG指稱,隨著產業人口外移、少子化趨勢,坪林國小已成為該區唯一的國小,不僅學生數少,許多家庭都是隔代教養,教育資源也相對匱乏,不但侷限孩子的視野,也框住其對未來希望的想像,這些小孩平日少有機會接觸舞蹈、藝術相關活動。LG為帶給資源較缺乏的孩子們課業外的才藝啟發,「壹柒伍捌—兒童青少年舞蹈團」結合音樂、跳舞與遊戲,為小朋友量身打造不同風格的舞蹈,並透過肢體開發課程,帶領孩子認識自己的身體,啟發孩子潛能,找到專屬自己的風格,進而從中建立自信,享受舞蹈所帶來的感動與快樂,更拓展孩童們的眼界與希望藍圖。

宋益煥也以他自身成長故事,鼓勵孩子,宋益煥指出,「我相信在每個人的心中都有自己想做的事、長大後想完成的夢想,只要一直努力,總有一天,都能在屬於自己的舞台上發光、發熱!LG偏鄉關懷走過10個年頭,每年進入偏鄉,我們越來越貼近偏鄉真正的需求,未來LG會投注更多力量與資源,幫助孩子們完成希望藍圖。」

台灣LG表示,希望導師孟耿如與孩子童趣的互動,也讓現場充滿歡笑,這些真誠的互動,都是LG堅信偏鄉關懷的理念及希望啟發的使命,未來也將持續號召更多大學生走入偏鄉,讓希望種子蔓延。

