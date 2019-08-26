2019年「Lifes Good with HOPE 希望。傳愛」，希望起飛公益活動，邀請知名女演員孟耿如擔任「希望導師」，一同鼓勵偏鄉孩童。台灣LG指出，自2008年起投入偏鄉關懷，11年來透過物資援助、與公益基金會合作，拓展社會影響力，近年更以「Lifes Good with HOPE 希望。傳愛」為主軸，長期攜手大學生進入偏鄉，啟發孩童才藝潛能。2019年「Lifes Good with HOPE 希望。傳愛」—希望起飛活動，邀請熱衷公益的知名演員孟耿如擔任「希望導師」，一同鼓勵偏鄉孩童。

台灣LG指稱，隨著產業人口外移、少子化趨勢，坪林國小已成為該區唯一的國小，不僅學生數少，許多家庭都是隔代教養，教育資源也相對匱乏，不但侷限孩子的視野，也框住其對未來希望的想像，這些小孩平日少有機會接觸舞蹈、藝術相關活動。LG為帶給資源較缺乏的孩子們課業外的才藝啟發，「壹柒伍捌—兒童青少年舞蹈團」結合音樂、跳舞與遊戲，為小朋友量身打造不同風格的舞蹈，並透過肢體開發課程，帶領孩子認識自己的身體，啟發孩子潛能，找到專屬自己的風格，進而從中建立自信，享受舞蹈所帶來的感動與快樂，更拓展孩童們的眼界與希望藍圖。

宋益煥也以他自身成長故事，鼓勵孩子，宋益煥指出，「我相信在每個人的心中都有自己想做的事、長大後想完成的夢想，只要一直努力，總有一天，都能在屬於自己的舞台上發光、發熱！LG偏鄉關懷走過10個年頭，每年進入偏鄉，我們越來越貼近偏鄉真正的需求，未來LG會投注更多力量與資源，幫助孩子們完成希望藍圖。」

台灣LG表示，希望導師孟耿如與孩子童趣的互動，也讓現場充滿歡笑，這些真誠的互動，都是LG堅信偏鄉關懷的理念及希望啟發的使命，未來也將持續號召更多大學生走入偏鄉，讓希望種子蔓延。

(工商 )