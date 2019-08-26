在出發前往大陸備戰世界盃男籃賽前夕，美國男籃26日在澳洲雪梨進行最後1場熱身賽，對手是更多NBA好手不打的加拿大，美國男籃終場84比68輕鬆取勝，今年世界盃熱身賽合計3勝1敗，接著就要面對世界盃的真正考驗了！

美國男籃總教練帕波維奇這次排出肯巴沃克、米契爾、塔圖、哈里生巴恩斯與透納的先發陣容，面對全隊僅有1名NBA現役球員(魔術前鋒伯區)助陣的加拿大，一開賽就打出11比2，打完上半場，美國男籃輕鬆取得46比31領先優勢。

來到第3節，傑倫布朗決心不給加拿大任何追上機會，一度幫助美國男籃取得64比44大幅領先，帕波維奇末節仍然小心翼翼，持續把主力留在場上，也讓領先差距維持在20分上下，直到最後5分鐘，才肯換上板凳球員打完比賽。

揮別前役爆冷輸給澳洲，且中止美國男籃國際賽78連勝陰影，美國男籃26日表現最佳的是塞爾提克前鋒傑倫布朗，他拿全隊最高19分，爵士後衛米契爾與塞爾提克後衛肯巴沃克各有12分，溜馬中鋒透納貢獻10分、15籃板與2火鍋。

加拿大則以曾短暫打過火箭的維爾傑21分最高，伯區也有13分、6籃板，值得一提的是，加拿大總教練納斯就是上季奪下隊史首冠的暴龍教頭。

(中時電子報)