陸2天2起驢友遇險 藍天救援隊成功營救 20:172019/08/26 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 秋高氣爽，大陸漸又到了登山的熱門季。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 秋高氣爽，又到了登山的熱門季節。房山藍天救援隊在剛剛過去的這個週末沒閑著，繼週六將一名腳踝骨折的驢友從「北梯南梯」輪流背下山來之後，周日，救援隊員又在棺材山，將一夥來自同一單位，被困野山一天一夜的九名驢友救下山。 「房山『北梯南梯』不是誰都能爬的。」房山藍天救援隊的隊長「曉苑漫步」幾乎每次救援都會提醒登山者野山的危險性。之所以叫「北梯南梯」，是因為山形酷似豎起來的梯子，驚險程度可想而知。 因為山勢險峻，「北梯南梯」成為很多戶外運動者喜歡挑戰的登山路線之一。 (旺報 ) #房山 #救援隊 #藍天 #登山 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳斯懷痛批823成選戰策略 盼藍天再現 16:312019/08/23 政治 職人一生懸命 上山下海 扛生計 04:102019/08/25 生活新聞 大坑登山步道豪雨造成損壞 市府陸續搶修 11:052019/08/25 生活 藍天筆電產線滿載 營運衝 04:102019/08/26 證券．權證 兩岸熱門新聞 與公安武警同級 港警購入大批陸製防暴護甲 - 兩岸 解放軍戰機換心 備練十一閱兵 - 焦點新聞 - 旺報 陸不犧牲香港 不饒幕後黑手 - 焦點新聞 - 旺報 港保安局長斥示威者襲警「帶恐怖性」 警鳴槍合理合法 - 兩岸 港網友擬9月1日發起機場集會 行動「無限期」 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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