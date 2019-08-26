秋高氣爽，又到了登山的熱門季節。房山藍天救援隊在剛剛過去的這個週末沒閑著，繼週六將一名腳踝骨折的驢友從「北梯南梯」輪流背下山來之後，周日，救援隊員又在棺材山，將一夥來自同一單位，被困野山一天一夜的九名驢友救下山。

「房山『北梯南梯』不是誰都能爬的。」房山藍天救援隊的隊長「曉苑漫步」幾乎每次救援都會提醒登山者野山的危險性。之所以叫「北梯南梯」，是因為山形酷似豎起來的梯子，驚險程度可想而知。

因為山勢險峻，「北梯南梯」成為很多戶外運動者喜歡挑戰的登山路線之一。

(旺報 )