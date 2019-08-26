左起為小提琴家許淑婷、歌仔戲演員唐美雲、大提琴家張正傑、笙演奏家李俐錦、以及金門國家公園管理處處長曾偉宏。(弦外之音樂團提供)

弦外之音樂團團長、大提琴手張正傑在十一年前，因為一場濃霧，意外促成了金門坑道音樂節的誕生。今年更邀請了行政院文化獎得主唐美雲，以西方大提琴的悠揚，搭配台語歌仔戲的詠唱，一同在古道中，舉辦一場東西方音樂饗宴。張正傑表示，金門翟山坑道裡的花崗岩壁能將樂聲反彈，坑道特殊A字開口則能幫助樂聲傳遞，宛若一個天然的最佳音響。

張正傑表示，翟山坑道當初是因為戰爭而建，如果僅作為觀光景點觀賞，有些可惜，希望透過音樂帶給坑道新生命，同時以音樂倡導和平，「當初透過朋友聯繫唐美雲，她一聽就很爽朗的答應演出，音樂節會有知名次女高音翁若珮演唱〈卡門〉等曲，也會有唐美雲唱出李白唐詩的〈把酒問月〉，讓大家可以感受東西方唱腔的差異及火花。」

唐美雲表示，同樣秉持著以音樂倡導和平的信念，她選取了《佘太君掛帥》中的部分片段，準備攜至金門演奏，「當初《佘太君掛帥》老戲新編的時候，我們便是抱持著『以愛出發、以和平為結束』的初衷，在此次音樂會中演出再適合不過。」

而在今日的記者會上，張正傑與唐美雲也獻上了一段精彩演出，唐美雲渾厚的歌仔戲唱腔，配上張正傑的深沉的大提琴樂聲，展現東西方音樂交融的巧妙，連遠在新加坡演出的翁若珮也透過視訊，與張正傑在線上隔空演奏。張正傑透露，在音樂節第二天也邀請了笙演奏家李俐錦，同樣以西方大提琴與東方樂器的組合，一同演奏音樂大師巴哈及莫札特的曲目。

在十一年前，金門的一場濃霧造成飛機無法起飛，原本要搭機的張正傑索性將等候的時間，化為額外的遊玩時光，便造訪當地知名景點翟山坑道，意外發現坑道構造相當適合作為音樂演奏舞台，成為金門坑道音樂節的源起。

(中時 )