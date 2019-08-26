由於近期連續的衝突對香港警方防暴護甲造成極大損耗，加上示威者使用的武器越來越具有殺傷力，為保障前線警員人身安全，香港警隊已從內地訂購大批更輕便及更具靈活性的防暴護甲，以保護警員抵擋各種攻擊器具的襲擊。

據《星島日報》報導，款防暴甲每套售價大約5000港元(約合台幣2萬元)，防護組件包括前胸、後背、上肢（護肩、護肘及護臂）、下肢（護大腿、護膝、護小腿及護腳面）及手套。

報導說，新護甲的特點是將防暴甲及防彈衣結合為一，集防刺、耐衝擊、阻燃、防彈等功能於一身，能有效保護全身，裝備所採用的物料無毒，對人體無自然傷害。其總重為7.93公斤，比原先護甲重量更輕，有效提升防暴警員的防禦及速度。首批500套護甲已於昨日運抵香港，並分發3個總區的衝鋒隊，其餘的將陸續派發至各區。

從該款防暴護甲製造商的宣傳視頻顯示，新款護甲的護胸及護背裝備由防暴層、阻燃複合層、防彈層及緩衝層組成。當中防暴層採用高韌材料製成，能抵禦42焦耳穿刺、承受168焦耳衝擊及100焦耳打擊；阻燃複合層由多種材料組合而成，阻燃能力良好；防彈層更可抵擋由一般手槍發射的鉛芯子彈，其他身體部位的防護裝備亦有類似防彈功能。

報導說，這套新型防護裝備是廣州衛富科技開發有限公司生產，該公司曾為中共解放軍、武警部隊及公安提供數十萬套防護設備，相關產品更是出口至以色列、伊拉克、泰國、馬來西亞、摩洛哥、約旦、黎巴嫩等多個國家。

(中時電子報)