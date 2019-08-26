曾為動畫《龍貓》、《霍爾的移動城堡》作曲配樂的日本知名音樂家久石讓，在即將上映的動畫電影《海獸之子》中，再度操刀配樂製作，讓不少台灣粉絲相當期待。而《海獸之子》在今年七月於香港上映時，久石讓便曾對外大讚《海獸之子》的作畫特別細緻精美，是一部不錯的奇幻作品。

久石讓在接受港媒採訪時，提到《海獸之子》的劇情不落俗套，也能讓人有所思考，因此在配樂上則以「簡約音樂」的風格為方向，「這樣的電影配樂應該是沒有人嘗試過的，一般來說電影配樂要配合情境或心境，但我兩方面都沒有涉及，沒有打算說明主人公的心境，不會給觀眾容易想像的空間。」

《海獸之子》改編自日本漫畫家五十嵐大介的同名漫畫，描寫性格率直又火爆的少女琉花，在暑假中遇見了兩位生活在海中的神秘少年海、空。在三人玩在一塊的同時，世界各地的水族館傳來了魚類消失的新聞，海與空生活的海洋卻開始出現各式稀有的魚類，進而展開一連串的稀奇古怪事件引發的冒險故事。

在《海獸之子》釋出的預告中，可以窺見海洋生物在動畫中的豐富性，以及將海洋描繪的無比絢爛，除了久石讓以外，此作也集結了重大聲優卡司一同製作，包含了知名演員蘆田愛菜、前SMAP成員稻垣吾郎和日本金像獎影后蒼井優，新生代人氣歌手米津玄師也擔綱《海獸之子》主題曲的演唱。

《海獸之子》將於10月9日上映。但在上映後，也會在台中國際動畫影展中特別播出，影展預計將邀請《海獸之子》劇組人員之一親臨台灣，與粉絲相見歡。

(中時 )