2019桃園地景藝術節CF宣傳影片 (影/TMoFA桃園市立美術館)

桃園市地景藝術節9月6日開跑，立委陳學聖指出，地景藝術節將吸引大量人潮，可是相關規畫尚未出爐，加上至今大湳森林公園看不出來有什麼改變，「唯一差別就是雜草變多」。希望主管機關規畫活動時，也要考慮到長遠的規畫。

對此主辦地景藝術節的市立美術館表示，接駁車、停車場已經做好配置，另外活動結束後，營區也會轉型為適合民眾日常休憩、觀光、生態教育的森林公園。另展覽期間的藝術創作，將評估適合作品長置現地的方案。

陳學聖指出，有民眾反應大湳森林公園門面殘破，而他去年11月前往會勘時，就發現這個問題，至今尚未改善。此外他也認為，活動即將開始，但是停車位的規畫、進出動線目前還尚未明朗，實在令他憂心。

美術館表示，今年地景藝術節將在9月6日至22日於大湳森林公園、西坡埤塘、溪濱公園、中大公園，桃園市兒童美術館舉辦，將有34件藝術品，也會在30日前完成布展、園區整備工作。至於停車空間，已經在大湳主展區洽借450個停車位的臨時停車場，假日還會於八德警分局、國防大學增置停車場，此外也有免費接駁車。此外9月1日將辦理說明會，宣導活動主題及配套措施，也會聽取更多市民意見。

(中時 )