郭靜純與何篤霖主持JET《命運好好玩》10多年，兩人一搭一唱、默契十足的主持風格深受觀眾喜愛，不過26日傳出郭靜純已「暫時卸下」主持棒，帶著兩個孩子遠飛加拿大定居，希望好好陪小孩念書，昨錄影也已改由馬世莉代班主持。對於請辭傳聞，人在加拿大的郭靜純回覆記者：「我請長假1年，先陪孩子轉換環境！目前尚未有確定回台錄影的時程表。」

製作人透露，郭靜純目前是向節目請長假，預計請到年底，郭靜純每年寒暑假都會陪著兩個小孩出國，製作人說當然捨不得，「但她是為了小朋友，不然我們也很希望她留下來，我們尊重她的決定。」上周日她最後一次錄影時，製作單位特別準備花束為她舉辦歡送會，郭靜純一度感性淚灑攝影棚，接下來和何篤霖搭擋的主持人，將會每週由不同人來代打。

何篤霖也說很捨不得郭靜純，他本來還打算過去加拿大幫忙搬家，但她說都已經整理好了，所以他下週就改去玩玩就好。

(中時 )