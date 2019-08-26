韓國瑜在臉書貼出他的學位證明書。（圖／取自臉書）

高雄市長韓國瑜在臉書貼上自己的東吳大學英文系畢業學士證明，證實唸的是日間部。他表示，不滿被抹黑到顛倒黑白地步，把愛與包容逼到懸崖旁邊、沒辦法再退，一定要提告。

根據中央社報導，韓國瑜今（26）日上午出席財政局舉辦的「2019財政永續與創新研討會」後受訪做上述回應。日前韓國瑜出席美國商會演講，談到唸大學時晚上打工，卻有網友批評「明明是是夜間部卻說謊」，韓國瑜昨天在臉書秀出學士學位證明書駁斥。

他的大動作讓大家好奇。韓說，抹黑已到無法令人相信的地步，明明唸的是東吳大學日間部，晚上半工半讀；「抹黑的程度，就把愛與包容逼到懸崖旁邊，沒有辦法再退，已經到了顛倒黑白的地步」。

韓國瑜強調，對日間部、夜間部一樣尊重，對半工半讀的學生也一樣尊重。可是明明他過去唸書就是半工半讀，卻抹黑一定要說他是說謊家。

他也不想走到這一步，可是台灣民主自由的可貴，在於大家都知道遵守一定的規範，不是顛倒黑白，因此在臉書上發表這篇感想，將文憑拿出來並和律師商量，一定要提告。

另外，網友也質疑日前韓受邀演講，還搞錯受邀單位。韓也說明，很清楚台北市美僑協會（American club）和美國商會（American champer），他的薪水是American club發的；而很多American champer的會員都是club的會員，為了拉近彼此距離說感謝大家，那是個情感互動，卻被放大檢驗，讓他覺得很不可思議。

對此，PTT網友表示，「你確定要打這個？其他學歷高的民調還落後韓總不是更廢」、「那個年代能念大學都算不差了，還要半工半讀」、「40年前的東吳都可以屌打現在的台大了」、「台灣最大工具機友嘉實業總經理是國中畢業，非要戰學歷？」、「韓能變成如今成為台灣最大的梟雄，到底小看什麼」、「站（戰）學歷真的沒啥洨用，法國菜也康乃爾的啊」、「東吳政大很差嗎？？這樣批評人可以嗎？？」「單純戰學歷還真的蠻蠢的」！

遭抹黑學歷！ 韓「愛與包容逼到懸崖」 將提告

(中時電子報)