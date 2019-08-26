香港反《逃犯條例》風波持續，有示威者早前發起癱瘓機場行動，堵塞離境大堂通道，導致大批航班取消。機管局其後向法庭成功申請臨時禁制令，禁止任何非法或蓄意阻礙機場正常使用的人士，在機場進行任何示威或集會活動。有網友近日再發起9月1日「和你飛2.0」行動，並聲稱行動為「無限期」。

星島網報導，有網友號召9月1日下午1時起，「無限期」在機場集會，促請政府回應五大訴求，並表明當日將「不衝，不進禁區」，但未提及是否就行動向警方申請不反對通知書。

另外，民陣亦將於本月31日發起集會，計劃於下午2時半集合，並於下午3時起步，由中環遮打花園遊行至中聯辦。民陣已向警方申請不反對通知書。而大專學界亦將於9月2日發起兩星期「罷課不罷學」行動，當日下午3時半將於香港中大百萬大道舉行罷課集會。

為了防止就反修例而引發的機場集會阻礙機場運作，機管局早前向法庭成功申請臨時禁制令，禁止任何非法或蓄意阻礙機場正常使用的人士，在機場進行任何示威或集會活動。禁制令於本月23日下午屆滿，機管局其後於高等法院為臨時禁制令申請延期，申請沒有任何一方反對，法官批准延長機場的臨時禁制令直至任何審訊或進一步命令。

(中時 )